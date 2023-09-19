Цей потяг став уже третім на суперпопулярному напрямку Київ-Хелм.

"Укрзалізниця", зважаючи на позитивний результат експерименту, подовжує курсування нового поїзда №119/120 Київ-Хелм.

Про це повідомила прес-служба перевізника. Зазначається, що поїзд вирушив у свій перший рейс 3 вересня та став уже третім на суперпопулярному напрямку Київ-Хелм.

"Це ще одне зручне пересадкове сполучення між Києвом та Варшавою, яке також дає змогу жителям Рівненщини та Волині здійснити денну подорож залізницею до столиці Польщі. Нагадуємо, що пересадка між поїздами у Хелмі відбувається на одній платформі! Заблукати та переплутати неможливо, багаж з поїзда в поїзд треба перенести рівно на ширину платформи", - зазначають в "Укрзалізниці".

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Поїзд Київ-Хелм відправляється зі столиці України о 06:28, з Рiвного об 11:27, з Ковеля о 13:31, прибуття до Хелма о 17:27.

"Жодного підйому на кордоні серед ночі і легка пересадка на польський інтерсіті IC21100 до Варшави (18:12 -21:02)",- пояснив перевізник.

Зворотно відправлення з Хелма о 10:23 (пересадка з поїзда IC12100 Варшава Всходня 06:05 — Хелм 08:42), прибуття до Києва о 22:45.

"Укрзалізниця" - останні новини

"Укрзалізниця" вже цієї осені може запустити новий потяг сполученням Львів-Варшава з пересадкою між двома узгодженими потягами в Рава-Руській. За даними перевізника, влітку найбільш заповненими й ажіотажними серед пасажирів загалом стали поїзди:

№53/54 Київ-Перемишль, який заповнювався на кожному рейсі в середньому на 98%;

№23/24 Київ-Хелм (96%);

№67/68 Київ-Варшава (96%);

№712/711 Київ-Краматорськ (94%);

№19/20 Київ-Хелм (94%).

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