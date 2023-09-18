На угорській залізниці почалися позапланові ремонти, що триватимуть до початку грудня.

В "Укрзалізниці" попередили про можливі затримки міжнародного потяга сполученням Київ – Відень через позапланові ремонти угорської залізниці на ділянці між Будапештом та Гедьєшаломом, що біля кордону з Австрією.

Як повідомляє прес-служба перевізника в Telegram, ремонтні роботи угорської залізниці будуть проходити у декілька етапів і триватимуть до початку грудня.

Зазначається, що перший етап триватиме з 18 вересня до 26 жовтня, відтак можливі затримки поїзда №140/149 Захонь - Відень, з яким прямують безпересадкові спальні вагони Київ - Відень та вагон Чоп - Відень: у напрямку до Відня очікується 10 хвилин затримки, а у напрямку з Відня - 30 хвилин.

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При цьому на поїзди сполученням Мукачево — Будапешт, Чоп — Захонь ремонтні роботи впливу не матимуть.

У разі прибуття поїздів з Угорщини із запізненням, в УЗ пообіцяли скорочувати час затримки. Проте, за словами перевізника, зберігається ризик обмеження курсування спальних вагонів Київ — Відень до станції Будапешт-Келеті з подальшою пересадкою на "Інтерсіті" до Відня.

Зміни в курсуванні "Укрзалізниці"

У вересні стало відомо, що УЗ вже цієї осені може запустити новий потяг сполученням Львів - Варшава з пересадкою між двома узгодженими потягами в Рава-Руській, де транскордонне пасажирське сполучення було відсутнє вже понад 15 років.

18 вересня повідомлялось, що "Укрзалізниця" продовжує ремонтні роботи на дільниці Надвірна - Делятин у жовтні та початку листопада, через що зміниться маршрут курсування низки поїздів. Таким чином, українська залізниця готується до входу в зимовий сезон.

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