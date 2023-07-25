Полум'я, що спалахнуло в районі міста Чинізі, досягло межі аеропорту Фальконе-Борселліно.

На італійському острові Сицилія неподалік від аеропорту Палермо, спалахнула лісова пожежа, у зв'язку з чим аеропорт був терміново закритий.

Полум'я, що спалахнуло в районі міста Чинізі, досягло межі аеропорту Фальконе-Борселліно, змусивши владу негайно зупинити весь повітряний рух, повідомляє Politico. Сицилія зіткнулася з палючими температурами, які вплинули на більшу частину Південної Європи.

За повідомленням італійської новинної стрічки Ansa, на італійському острові в Катанії на східному узбережжі ртутний стовпчик досяг 47,6°C.

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Вчені заявили, що спека, яка загрожує життю людей і розпалює лісові пожежі цього літа, була б "практично неможлива" без штучного глобального потепління.

Висока температура та аеропорти

З початку липня 2023 року світ пережив найгарячіший тиждень, коли-небудь зафіксований. Є велика ймовірність, що в липні будуть найвищі глобальні температури за останні 120 тисяч років.

За даними Національного центру прогнозування навколишнього середовища США, 3 липня стало найспекотнішим днем на Землі за всю історію спостережень.

Зміни клімату вже впливають на авіацію. Так, кліматична криза призводить до більшої турбулентності під час польотів, збільшення витрат і підвищення ризиків для пасажирів та екіпажу.

Підвищення температури на нашій планеті ускладнює зліт літаків у певних аеропортах, що створює ще одну проблему для цивільної авіації.

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