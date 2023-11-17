Станом на ранок, на території Польщі в напрямку виїзду в Україну знаходяться близько 2400 вантажівок.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів про ситуацію на польському та словацькому кордонах, де скупчилися вантажні транспортні засоби.

"Блокування руху для вантажівок на трьох напрямках продовжується і триває, нагадаю, з 6 листопада. Фактично, станом сьогодні на ранок, на території Польщі в напрямку виїзду з цієї країни, для того, щоб потрапити в Україну, знаходяться близько 2400 вантажних транспортних засобів", - повідомив Демченко в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо ситуації на українсько-польському кордоні.

Він додав, що найбільше таких вантажівок – навпроти пункту пропуску "Ягодин" - 1100. Решта – на напрямках пунктів пропуску "Краківець" та "Рава-Руська".

Відео дня

"Це саме ті три напрямки, де польські перевізники на території Польщі блокують під’їзні шляхи до кордону. За годину учасники цієї акції пропускають по кілька вантажних транспортних засобів. У всіх напрямках: як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд до Польщі", - сказав речник.

За його словами, більш-менш інтенсивний рух відзначається на ПП "Краківець": коли вантажівки їдуть з України до Польщі.

"Кількість транспортних засобів, які очікують на перетин кордону з Польщі в Україну, від 6 числа поступово росла і останні кілька днів тримається на рівні 2 400 – 2 500 транспортних засобів", - зауважив Демченко.

Він також зазначив, що деякі перевізники обирають для себе і інші маршрути та пункти пропуску. Зокрема вже кілька днів спостерігається скупчення вантажівок навпроти пункту пропуску "Шегині", де знаходиться близько 1100 вантажівок, які очікують на перетин кордону.

Також на запитання щодо попереджувального страйку словацьких перевізників на знак солідарності з польськими перевізниками, Демченко розповів, що по пункту пропуску "Ужгород", який знаходиться на кордоні з цієї країною, інтенсивність руху для вантажівок зберігалася.

"Вже по завершенню дій, які вчинили словацькі перевізники на території Словаччини, нам повідомили наші колеги з прикордонної служби Словаччини… Це тривало, за їхньою інформацією, близько 30 хвилин. І кардинального перекриття руху для вантажівок не відбувалося", - сказав Демченко.

Протягом ночі інтенсивність руху по напрямку пункту пропуску "Ужгород" також зберігалася.

"Близько 350 вантажних транспортних засобів на цьому напрямку загалом за добу перетнуло кордон в обох напрямках", - додав речник і зауважив, що черга на території Словаччини в бік України складає близько 500 вантажівок.

Блокування кордону України - головні новини

З 6 листопада польські страйкарі заблокували рух вантажного транспорту у напрямку найбільших пунктів пропуску "Ягодин - Дорогуськ", "Краківець - Корчова" та "Рава-Руська - Хребене". Ключовою вимогою протестувальників є повернення до системи дозволів на вантажні перевезення для українських транспортерів.

15 листопада Союз автомобільних перевізників Словаччини також погрожував заблокувати перетин кордону зі словацького боку для українських перевізників.

16 листопада, як пише TASR, представники Союзу на годину блокували пункт пропуску "Вишнє-Німецьке". Цим вони хотіли висловити підтримку польським колегам.

Вас також можуть зацікавити новини: