КП шукає виконанвця на тендери і виділив на роботи більше 13 млн грн.

У комунальному підприємстві "Київський метрополітен" вирішили додатково обстежити окремі ділянки тунелів підземки і у квітні оголосили тендер для визначення виконавця робіт. На оплату інженерних робіт підприємство виділило 13 млн 135 тис грн. Відповідна інформація міститься на сайті держзакупівель.

Зазначається, що на сьогодні тендер завершений. Роботи, згідно з документацією, мають бути виконані до кінця 2025 року. Згідно з технічною документацією, обстеження буде проводитись на трьорх лінія столичного метро. Місце розташування окремих об’єктів надання послуги:

Святошинсько-Броварська лінія: загальна довжина ділянок, що обстежуються – 300,00 м (будівельний об’єм – 7 110,00 м³);

Оболонсько-Теремківська лінія: загальна довжина ділянок, що обстежуються – 1 700,00 м (будівельний об’єм – 41 100,00 м³);

Сирецько-Печерська лінія: загальна довжина ділянок, що обстежуються – 1 700,00 м (будівельний об’єм – 40 920,00 м³.

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У документації зазначається, що вид обстеження - позапланове. При цьому доступ на об’єкти передбачений в нічний час: з 01 год. 10 хв. до 4 год. 40 хв. (після припинення руху електропоїздів та зняття напруги з контактної рейки, до подачі напруги на контактну рейку та початку руху електропоїздів).

Послуга надається з метою оцінки технічного стану штучних споруд (ділянок тунелів) ліній метрополітену міста Києва та надання відповідних висновків (рекомендацій).

Участь у тендері взяли 8 компаній. ТОВ "Архбудзем", хоча ще не оголошене переможцем, але має пропозицію, яка, як визначено у документації, найбільш економічно вигідна. Воно готове виконати роботи лише за 3,4 млн грн.

Київський метрополітен - останні новини

9 грудня 2023 р. у Києві сталась аварія на "синій" гілці метро. Було терміново зупинено рух поїздів київського метро Оболонсько-Теремківської лінії на відрізку між станціями "Либідська" та "Деміївська" через значне підтоплення тунелю.

У березні мер столиці Віталій Кличко заявив, що заплановані роботи на аварійній ділянці метро виконано на 40%. За його словами, міська влада робить все можливе, щоб відновити рух метро між станціями "Деміївська" і "Либідська" наприкінці літа.

Водночас голова Офісу трансформацій Максим Бахматов заявив, що на відновлення "синьої" гілки метро в Києві можуть піти роки. Він вважає, що аварійну частину тонелю між станціями "Деміївська" та "Либідська" потрібно не ремонтувати, а будувати заново і на такі роботи потрібно від 2-х до 5-ти років.

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