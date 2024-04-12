Наразі на колійній стіні встановили один комплект назви станції з чотирьох необхідних.

У Києві на перейменованій станції метро "Площа Українських Героїв" змонтували перший комплект літер.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація. Зазначається, що наразі на колійній стіні встановили один комплект назви станції з чотирьох необхідних.

"Один напис має 26 символів і потребує часу для монтажу. Роботи можуть проходити лише вночі, коли відсутні рух поїздів і напруга на контактній рейці. Загалом під час перейменування цієї станції виготовили 104 символи. Вага однієї літери – близько 3 кг. А назва станції "Площа Українських Героїв" є найдовшою серед інших назв станцій метро", - йдеться у повідомленні.

У КМДА зазначили, що автор літер – шрифтовий дизайнер Богдан Гдаль, який за власної ініціативи розпочав роботу над створенням написів минулого року. Ідею митця підтримали архітектори перейменованої станції та надали всі необхідні погодження.

Перейменування київських станцій метро

У травні 2023 року Київрада перейменувала три станції столичного метро. Зокрема, "Дружби народів" стала "Звіринецькою", "Площа Льва Толстого" - "Площа Українських героїв", а проектна станція, що нині будується, "Проспект Правди" носитиме назву "Варшавська".

Крім того, у рамках дерусифікації нові назви отримали більше двох десятків вулиць та провулків столиці. Так, Петрівська алея у Печерському районі стала алеєю Магдебурзького права. Вулиця Червоноткацька у Деснянському та Дніпровському районах тепер є вулицею Вінстона Черчилля.

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