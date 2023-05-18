Безпересадкові вагони Київ - Будапешт - Відень повертаються до звичних розкладів руху.

В Угорщині відновили рух раніше пошкодженою внаслідок аварії залізницею між Дебреценом та Ньїредьхазою. Відтак безпересадкові вагони Київ - Будапешт - Відень повертаються до звичних розкладів руху.

Як повідомляє "Укрзалізниця", рух вагонів відбуватиметься за таким графіком:

відправлення з Києва о 13:16, Львів 19:59 - 20:25, Мукачево 00:19 - 00:24, Будапешт-Келеті 08:20 - 08:40, прибуття до Відня об 11:21.

У зворотному напрямку відправлення з Відня о 16:42, Будапешт-Келеті 19:19 - 19:40, Мукачево 06:48 - 06:53, Львів 11:00 - 11:23, прибуття до Києва о 18:30.

Також до звичного графіку руху повертається поїзд EC 140/149 "Хортобадь" Відень - Захонь з вагоном Відень - Чоп зі збереженням усіх пересадок. Відправлення з Відня - о 16:42, Будапешт-Келеті 19:19 - 19:40, прибуття у Чоп о 02:28.

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Зворотно відправлення з Чопа о 03:28, Будапешт-Келеті 08:20 - 08:40, прибуття до Відня об 11:21.

Поїзди у сполученні Будапешт - Дебрецен - Мукачево прямують звичним розкладом та маршрутом без необхідності пересадки на автобусний шатл для об'їзду пошкодженої ділянки.

Залізничне сполучення з ЄС

Як повідомляв УНІАН, з 24 квітня "Укрзалізниця" запустила новий безпересадковий вагон міжнародного сполучення Відень - Чоп - Відень. Вартість квитків становить 1 тис. 730 грн, придбати їх можна і в касах, і онлайн.

8 травня у зв'язку зі сходженням з рейок вантажного потяга в Угорщині очікувалась затримка безпересадкових вагонів Відень-Київ на 6 годин. Тоді повідомлялося, що 9 вагонів угорського 35-вагонного вантажного поїзда із залізною рудою зійшли з рейок.

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