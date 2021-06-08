Дев’ятьох людей, які їхали у цьому вагоні, пересадили у місцевий потяг.

В Угорщині, на станції Ньїредьхаза, вийшов з ладу вагон поїзда Київ-Відень, внаслідок чого його відчепили.

Як повідомляє прес-служба "Укрзалізниці", дев’ятьох людей, які їхали у цьому вагоні, пересадили у місцевий потяг. Пасажири змогли продовжити свою подорож.

Технічні причини інциденту з'ясовуються. Представники угорської сторони виконують ремонтні роботи. Вагон повернуть до складу потяга на зворотному шляху прямування.

"Відтак пасажирів, які повертаються з Австрії та Угорщини (8 осіб), місцевим потягом доставлять до станції пересадки, після чого вони продовжать рух до України", - зазначається в повідомленні перевізника.

Читайте такожУкрзалізниця з 1 червня запускає потяг у ЄвропуЗмін до графіку рейсу міжнародного сполучення Київ-Будапешт-Відень наразі не планується. Наступний потяг відправлятиметься з Києва за розкладом.

Поїзд Київ-Відень

1 червня Україна після понад річної перерви відновила міжнародне залізничне сполучення, запустивши потяг Київ-Відень.Квитки можна придбати лише у міжнародних касах вокзалів.

"Укрзалізниця" також показала, як виглядає з середини цей потяг.

У ніч на 4 червня українські прикордонники та митники під час огляду поїзда Київ-Відень на залізничному пункті пропуску в Чопі виявили незаконну партію тютюнових виробів.

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Автор: Ірина Погоріла