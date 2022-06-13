Голосування в Раді щодо законопроекту №7418 цього тижня не буде.

Цього тижня Верховна Рада не голосуватиме за скасування імпортних пільг на товари й авто. Та візьметься за законопроект все ж у червні.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

"Голосування в Раді щодо законопроекту №7418 цього тижня не буде. Але буде в червні", - написав нардеп.

Нагадаємо, наприкінці травня у Верховній Раді було зареєстровано урядовий законопроект №7418 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо перегляду окремих пільг з оподаткування", який містить скасування пільги на ввезення автомобілів з-за кордону в Україну.

Як повідомляв УНІАН, з початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Верховна Рада увалила ряд законів, які надали податкові пільги громадянам та бізнесу, зокрема, щодо ввезення імпортних авто в країну.

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