Завершення ремонтів та повернення до попередніх графіків та маршрутів очікується 5 грудня із Одеси та з 6 грудня — з Києва.

Через ремонтні роботи на залізниці поїзд зі сполученням Київ - Одеса тимчасово прямуватиме зміненим маршрутом. Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці" в Telegram.

"Через ремонтні роботи на залізниці в межах Черкаської області поїзд №148/147 Одеса — Київ відправленням з Одеси з 22 жовтня по 3 грудня, відправленням з Києва з 23 жовтня по 4 грудня прямуватиме зміненим маршрутом — в обхід Черкас, Золотоноші, Гребінки та Борисполя", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в цей період пасажири, що планують прямувати з Одеси до Черкас, зможуть пересісти на станції Ім. Т.Шевченка з поїзда №148/147 на приміський поїзд №6022 Ім.Т.Шевченка — Черкаси. У зворотню сторону пасажири з Черкас зможуть подорожувати приміським поїздом №6029 Черкаси — Ім.Т.Шевченка та здійснити пересадку на рейс №147/148 до Одеси.

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При цьому пасажири, які планують їхати з Гребінки та Борисполя до Одеси, зможуть скористатися пересадкою на станції Київ-Пас з приміського поїзда №6819 Гребінка — Київ на поїзд № 105 до Одеси, у зворотню сторону пасажири можуть дістатись до Києва поїздом №106 з подальшою пересадкою на поїзд №6804 Київ — Гребінка.

В УЗ також пояснили, що пасажири, які слідують з Одеси до Києва та зворотно варто знати, що прибуття до Києва зміниться і буде о 09:10. Зворотно поїзд відправлятиметься з Києва о 16:55, прибуваючи до Одеси о 6:13.

"Завершення ремонтів та повернення до попередніх графіків та маршрутів очікується 5 грудня із Одеси та з 6 грудня — з Києва", - додали в УЗ.

Українська залізниця – останні новини

Повідомлялося, що з 13 по 30 жовтня в Україні зміниться графік руху деяких поїздів. Рішення було ухвалено через ремонтні роботи на ділянці Івано-Франківськ - Рахів.

20 вересня "Укрзалізниця" запустила довгоочікуваний Wi-Fi у поїздах "Інтерсіті" та "Інтерсіті+". Йдеться про 10 поїздів Hyundai, 2 поїзди Skoda, 2 поїзди "‎Тарпан"‎ та 2 поїзди з вагонами МПЛТ.

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