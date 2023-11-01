В середньому в Україні відкривають 130 проваджень про викрадення авто на місяць.

За 9 місяців 2023 року було зареєстровано 1191 провадження щодо незаконного заволодіння транспортним засобом, що майже вдвічі менше порівняно з відповідним періодом 2021 року.

Як повідомляє "Опендатабот", кількість проваджень щодо викрадень авто (стаття 289 Кримінального кодексу України) падає з 2017 року — приблизно на чверть за рік. Виключенням став 2022 — саме на цей рік припав сплеск автоугонів: +45% до 2021 року.

У 2023 році, в середньому, в Україні відкривають 130 проваджень про викрадення авто на місяць.

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"Варто зазначити, що після сплеску угонів авто на початку 2022 (460 випадків на місяць), вже у другому півріччі ця цифра повернулася до середніх показників до початку повномасштабного вторгнення. У 2021 році цей показник склав 240 проваджень на місяць", - йдеться в повідомленні.

Аналітики зауважують, що кількість проваджень, які доходять до суду, зростає рік до року. Загалом відсоток таких справ підвищився майже удвічі: з 25,5% у 2017 році до 54% у 2021 році.

"Єдиним виключенням став перший рік повномасштабного вторгнення — у 2022 році цей показник впав до 19%. Проте, вже за перші 9 місяців 2023 року до суду дійшло 55% проваджень — це 651 справа з 1191, а у 787 справах (66%) було вручено підозри", - додали в "Опендатабот".

Стан автомобільного ринку в Україні

Нещодавно стало відомо, що з початку року, свою першу реєстрацію в Україні пройшли 148 тис. уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону, що у 3,4 раза більше за реалізацію нових авто за той самий період.

У жовтні український автопарк поповнили понад 5,7 тис. нових легкових авто, що на 83% більше, ніж торік. Тоді найбільшим попитом користувались автомобілі марки Toyota, яких було зареєстровано 929 шт. На другому місці за популярністю була марка Volkswagen. На третій позиції Škoda. Четвертий результат у BMW, а п’яте місце посіла – Renault. Титул бестселера місяця на ринку нових легковиків дістався автомобілю Renault Duster – 387 реєстрацій.

Всього з січня по жовтень 2023 року українці придбали і поставили на облік 49,6 тис. нових легкових авто, що на 60% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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