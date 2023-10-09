Минулого місяця, як і у серпні, український автопарк поповнили понад 21 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.
Як повідомляє "Укравтопром" в Telegram, відносно вересня 2022 року реєстрації вживаних авто збільшились на 34%. Середній вік вживаних машин, що у вересні перейшли на українські номери становить майже 10 років.
До ТОП - 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:
1. Volkswagen Golf - 1575 авто;
2. Renault Megane - 1299 авто;
3. Škoda Octavia - 923 авто;
4. Volkswagen Passat - 755 авто;
5. Nissan Leaf - 590 авто;
6. Audi A4 - 414 авто;
7. Volkswagen Touran - 406 авто;
8. Tesla Model 3 – 405 авто;
9. Volkswagen Tiguan - 401 авто;
10. Nissan Qashqai - 398 авто.
Зазначається, що найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто та становить 44%. Далі йдуть: дизельні – 31%; електромобілі – 16%; авто з ГБО – 5%; гібриди – 4%.
"Усього, з початку року, свою першу реєстрацію в Україні пройшли 148 тис. уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону, що у 3,4 раза більше за реалізацію нових авто за той самий період", - додали в "Укравтопромі".
Ринок авто в Україні
На початку жовтня стали відомі вподобання українців на ринку авто. На українському ринку нових авто автомобілі з традиційними двигунами внутрішнього згоряння продовжують домінувати. Їх частка в продажах у вересні, як і в серпні, становила 68%. Найпопулярнішими на вітчизняному ринку залишаються авто з бензиновими двигунами.
Станом на 3 жовтня 2023 року повідмлялося, що в Україні збільшується попит на ринку нових легковиків. Ринок збільшився на 58% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Всього з січня по вересень 2023 року українці придбали 43,9 тис. нових легкових авто, що на 58% більше, ніж за аналогічний період минулого року.