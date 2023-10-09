Середній вік вживаних машин, що у вересні перейшли на українські номери становить майже 10 років.

Минулого місяця, як і у серпні, український автопарк поповнили понад 21 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.

Як повідомляє "Укравтопром" в Telegram, відносно вересня 2022 року реєстрації вживаних авто збільшились на 34%. Середній вік вживаних машин, що у вересні перейшли на українські номери становить майже 10 років.

До ТОП - 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

Відео дня

1. Volkswagen Golf - 1575 авто;

2. Renault Megane - 1299 авто;

3. Škoda Octavia - 923 авто;

4. Volkswagen Passat - 755 авто;

5. Nissan Leaf - 590 авто;

6. Audi A4 - 414 авто;

7. Volkswagen Touran - 406 авто;

8. Tesla Model 3 – 405 авто;

9. Volkswagen Tiguan - 401 авто;

10. Nissan Qashqai - 398 авто.

Зазначається, що найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто та становить 44%. Далі йдуть: дизельні – 31%; електромобілі – 16%; авто з ГБО – 5%; гібриди – 4%.

"Усього, з початку року, свою першу реєстрацію в Україні пройшли 148 тис. уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону, що у 3,4 раза більше за реалізацію нових авто за той самий період", - додали в "Укравтопромі".

Ринок авто в Україні

На початку жовтня стали відомі вподобання українців на ринку авто. На українському ринку нових авто автомобілі з традиційними двигунами внутрішнього згоряння продовжують домінувати. Їх частка в продажах у вересні, як і в серпні, становила 68%. Найпопулярнішими на вітчизняному ринку залишаються авто з бензиновими двигунами.

Станом на 3 жовтня 2023 року повідмлялося, що в Україні збільшується попит на ринку нових легковиків. Ринок збільшився на 58% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Всього з січня по вересень 2023 року українці придбали 43,9 тис. нових легкових авто, що на 58% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Вас також можуть зацікавити новини: