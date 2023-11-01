Всього за цей рік українці придбали і поставили на облік біля 50 тис. нових легкових авто.

Український автопарк у жовтні поповнили понад 5,7 тис. нових легкових авто, що на 83% більше, ніж торік. Як повідомляє "Укравтопром" в Telegram, відносно вересня споживча активність в цьому сегменті авторинку збільшилась на 0,7%.

Найбільшим попитом у минулому місяці користувались автомобілі марки Toyota, яких було зареєстровано 929 шт. Порівняно з жовтнем минулого року реалізація нових Toyota в Україні збільшилась на 40%.

На другому місці за популярністю була марка Volkswagen, реєстрації якої зросли утричі - до 574 авто.

Відео дня

На третій позиції Škoda - 477 авто (+46%).

Четвертий результат у BMW – 461 авто (+255%).

Замикає лідерську п’ятірку Renault – 432 авто (+60%).

Також до ТОП-10 жовтня 2023 року увійшли: Nissan - 309 авто; Hyundai - 240 авто; Mercedes-Benz - 224 авто; Mazda - 220 авто; Peugeot - 200 авто.

Титул бестселера місяця на ринку нових легковиків дістався автомобілю Renault Duster – 387 реєстрацій.

Всього з січня по жовтень 2023 року українці придбали і поставили на облік 49,6 тис. нових легкових авто, що на 60% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Український ринок авто – що відомо

Раніше повідомлялося, що за вересень українці придбали 5,7 тис нових легкових автомобілів. Ринок збільшився на 58% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Тоді першість на ринку також утримувала японська марка - Toyota.

Впродовж вересня цього року український автопарк було поповнено 4298 електромобілями. Основна маса зареєстрованих за місяць електромобілів складалася з легкових автомобілів. Всього - 4215 одиниць, серед яких 769 нових та 3446 уживаних авто. При цьому відносно торішнього вересня попит на електромобілі збільшився у 2,7 раза.

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