Під час обшуків у них виявили зброю, боєприпаси, військове спорядження та спецзасоби.

У Києві затримано крадіїв елітних авто, які за допомогою евакуаторів перевозили залишені авто з паркувальних майданчиків.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, у ході реалізації оперативної інформації викрито двох чоловіків, причетних до викрадення автомобілів. "Поліцейські з’ясували, що правопорушники за допомогою евакуаторів перевозили залишені авто з паркувальних майданчиків", - йдеться в повідомленні.

Працівники поліції затримали автокрадіїв під час того, коли вони намагалися вивезти викрадені іномарки, а також було виявлено місце відстою викрадених транспортних засобів.

"Окрім цього, у ході проведення обшуків за місцями проживання зловмисників правоохоронці виявили у них автоматичну зброю, пістолети та набої до них, гранати, військове спорядження, а також державні номерні знаки. Речові докази вилучили та направили на експертизу, а уродженців столиці, 1978 та 1985 років народження затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - повідомляє поліція.

Слідчі Солом’янського управління поліції повідомили чоловікам про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України - незаконне заволодіння транспортним засобом. За свої дії фігуранти можуть провести за ґратами дванадцять років із конфіскацією майна. "Окрім цього, вирішується питання кваліфікації злочину за ст. 263 Кримінального кодексу України - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами", - зазначають в поліції.

На даний час поліцейські перевіряють причетність злочинців до скоєння аналогічних кримінальних правопорушень на території України.

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