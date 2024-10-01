В українців під час купівлі-продажу автомобіля вимагатимуть довідку про його реальну вартість.

Кабінет міністрів прийняв 1 жовтня постанову, яка вдосконалює процедуру комісійної торгівлі транспортними засобами. Відтепер для укладання договору купівлі-продажу потрібно обов'язково подавати документ, який підтверджує вартість транспортного засобу. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що нововведення прибере можливість оцінки авто зі слів продавця та ліквідує схему мінімізації сплати податків під час купівлі-продажу.

"Якщо особа продає другий у році легковий транспортний засіб у сервісному центрі МВС, то з наявністю довідки про середню ринкову вартість його оцінять в 450 тис. грн, і податок 5 % становитиме 22,5 тис. грн. Натомість торгівельна організація оцінює не на основі офіційного документа, а "зі слів продавця", наприклад 15 тис. грн, і сплачує податок 750 грн. Причому вартість автомобіля преміумкласу за 15 тис. грн – це не алегорія, а реальність. На жаль", – зазначив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий.

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За його словами, нещодавно був зареєстрований автомобіль Tesla Model 3 2022 року випуску за 10000 грн. Водночас реальна середня ринкова вартість такого автомобіля становить 917 083 грн.

Наразі продаж від двох легкових автомобілів у рік обкладається податком на прибуток на 2-й автомобіль 5%, а на 3-й в рік та більше – 18%. Реалізація першого транспортного засобу впродовж року – без податку. Продаж першого вантажного автомобіля – 5%, а другого і наступних – 18%.

Ринок авто в Україні - останні новини

Впродовж вересня українці придбали 5,7 тисячі нових легкових автівок. Таким чином у порівнянні з серпнем поточного року ринок значно охолонув (-30%). Першість на вітчизняному ринку нових легковиків утримує Toyota.

Слід зазначити, що впродовж серпня в Україні було зареєстровано понад 8,1 тисячі нових легкових авто. Відносно серпня 2023 року споживча активність на авторинку збільшилась на 40%.

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