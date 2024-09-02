Українці в серпні встановили рекордний показник продажів нових легковиків за останні 32 місяці.

Впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано понад 8,1 тисячі нових легкових авто. Відносно серпня 2023 року споживча активність на авторинку збільшилась на 40%, повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що це рекордний показник продажів нових легковиків за останні 32 місяці. Лідерство на ринку нових авто продовжує утримувати японська марка Toyota. Так, у серпні 1248 нових авто марки Toyota поповнили український автопарк.

При цьому на другому місці Renault – 738 авто. Третій результат у BMW – 633 автівки. Також в ТОП-5 потрапили Škoda з кількістю в 538 автівок та Volkswagen - 483 авто. Титул бестселера місяця зберіг за собою Renault Duster - 691 авто.

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"Всього, з початку року, в Україні було зареєстровано понад 47,3 тисячі нових легкових авто, що на 24% більше, ніж за аналогічний період 2023 р", - додали в "Укравтопромі".

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У липні 2024 року українці придбали 6,2 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легкових авто віком до 5 років.

У липні в Україні також зареєстрували понад 4,1 тисячі вживаних автомобілів зі США. Так, 21% вживаних легковиків, які у минулому місяці перейшли на українські номери були зі Сполучених Штатів.

Впродовж липня українці придбали майже 1,4 тисячі легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 52% більше, в порівнянні з липнем 2023 року. З цієї кількості було 1121 нових авто та 261 вживаних автівок.

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