Зменшення роздрібних цін обумовлено збільшенням обсягів поставок автогазу в Україну і збалансуванням попиту на нього.

Ряд українських мереж АЗС за вихідні 17-20 червня зменшили вартість автогазу.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", повідомляє Enkorr.ua.

Продукт у Дніпропетровській мережі "Нефтек" подешевшав на 1 грн/л, до 44,99 грн/л.

На 1,32 грн/л і 1,21 грн/л, до 39,97 грн/л і 42,99 грн/л знизили ціни "Авантаж" і Motto відповідно.

На АЗС Chipo відкоригували ціни на 16 коп./л - до 42,34 грн/л.

Аналітики нагадали, що окремі мережі АЗС минулого тижня переглянули вартість автогазу в бік зменшення.

Як відзначили в "А-95", зменшення роздрібних цін обумовлено збільшенням обсягів поставок автогазу в Україну і збалансуванням попиту на нього.

"Зазначимо, зараз автогаз чи не єдиний вид палива, за яким на АЗС немає черг, - йдеться в повідомленні.

Ціни на автогаз:

За травень 2022 року автогаз на АЗС подорожчав майже на 10 гривень за літр.

За словами першого заступника міністра економіки України Дениса Кудіна, рішення Кабінету міністрів скасувати регулювання цін на паливо тимчасове.

Керівництво країни може повернутися до цієї практики після того, як ситуація з дефіцитом палива стабілізується.

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