Чотири рейси з жіночими купе вже зробили повне коло за маршрутом.

АТ "Укрзалізниця" запустило в пілотному режимі поїзди далекого сполучення з жіночими купе на чотирьох напрямках та підбило перші підсумки, оскільки ці рейси вже зробили повне коло за маршрутом.

Про це повідомляє прес-служба перевізника. "Ініціативу прийняли дуже позитивно в усіх містах старту, а це Харків, Дніпро, Кривий Ріг, Київ, Ужгород, Ясіня, Трускавець і кількадесят міст на маршруті. "Вторгнень" і провокацій, які нам подекуди активно обіцяли, не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

В УЗ також відмітили, що декілька квитків до жіночих купе таки було помилково продано чоловікам, але причину вже знайшли і усунули, а хлопців та дівчат за обопільною згодою розсадили по окремих купе.

Відео дня

Крім того, в компанії перевізника нагадали, що ціна вагонів з жіночими купе ніяк не дорожча і "якісно ці купе теж не мають відмінностей".

"Ми навмисне не обирали для "пілоту" найкращі (або найгірші) вагони, щоб не створювати відчуття штучних привілеїв", - додали в УЗ.

Жіночі купе у вагонах

15 травня на веб-сайті Кабінету Міністрів з'явилася петиція, яка вимагає введення окремих вагонів для чоловіків та жінок у потягах "Укрзалізниці".

12 червня "Укрзалізниця" повідомила про початок запровадження пілотного проекту. Було відкрито продаж квитків до жіночих купе на 4 рейси далекого сполучення, які є серед лідерів за кількістю зареєстрованих скарг.

Також повідомлялося, що компанія "Укрзалізниця" не передбачила в окремому спеціальному вагоні для жінок можливість придбати послугу кондиціонування.

Вас також можуть зацікавити новини: