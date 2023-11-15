Жіночі купе мають найвищу середню завантаженість в понад 80%.

Відсьогодні, 15 листопада, вісім поїздів "Укрзалізниці" виходять в рейси з жіночими купе.

Як повідомляє прес-служба перевізника, через ремонт колії на Закарпатті перший рейс з жіночими купе з Одеси відбудеться 16 листопада, а з Рахова 17 листопада.

Список рейсів з жіночими купе:

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- №81/82 Київ — Ужгород;

- №41/42 Дніпро — Трускавець;

- №75/76 Київ — Кривий Ріг;

- №15/16 Харків — Ясіня;

- №17/18 Харків — Ужгород;

- №29/30 Київ — Ужгород;

- №3/4 Запоріжжя — Ужгород;

- №26/236 Одеса — Рахів.

В УЗ також відмітили, що саме пасажирки жіночих купе демонструють найбільший рівень задоволеності сервісом "Укрзалізниці" - 83%. Також найвищою є й середня завантаженість жіночих купе — понад 80% на сьогодні.

Жіночі купе в українській залізниці

У червні 2023 року "Укрзалізниця" в пілотному режимі відкрила продаж квитків до жіночих купе на 4 рейси далекого сполучення: №81 Київ – Ужгород; №41 Дніпро – Трускавець; №75 Київ – Кривий Ріг; №15 Харків – Ясіня.

У вересні в УЗ повідомили, що з початку старту програми жіночими купе скористалися близько 8 тисяч пасажирок. За словами представників "Укрзалізниці", ця послуга користується попитом.

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