Виявляється, не будь-яка інформація про вакцинацію від COVID-19 буде підставою для поїздки.

Пасажири з 21 жовтня зможуть потрапити в потяг "Укрзалізниці" при наявності паперового або електронного COVID-сертифіката в "Дії". Також можна використовувати іноземний документ про повний курс вакцинації.

Про це повідомляє прес-служба компанії у Facebook.

"Пасажир може показати провіднику міжнародний або внутрішній COVID-сертифікат, або іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, які включені ВООЗ в список, дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях. Сертифікат можна демонструвати мовою оригіналу", - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначено, що інформація про COVID-вакцинацію в системі HELSI.me не є заміною COVID-сертифікату й не буде братися до уваги. Також в компанії відзначили, що перевіряти документи при посадці на потяг "Інтерсіті+" будуть стюарди.

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Для посадки на потяг, згідно з новими правилами, пасажирам потрібно буде надати один з документів:

довідку про отримання хоча б однієї дози вакцини від COVID-19;

міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат про повну вакцинацію;

негативний результат ПЛР-тесту, але він дійсний тільки три доби;

негативний результат тесту на антигени SARS-CoV-2, який дійсний три доби.

Якщо жодного з цих документів немає, то провідник або стюард мають право не пустити пасажира в поїзд. В цьому випадку повернути гроші за квиток можна за звичайною процедурою.

Українців закликали вакцинуватися, щоб уберегтися від тяжкого перебігу хвороби.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Анастасія Горбачова