Обмеження почнуть діяти з 21 жовтня.

"Укрзалізниця" з 21 жовтня вводить нові правила пасажирських перевезень, згідно з якими право на проїзд у потягах дальнього сполучення матимуть громадяни, які отримали щеплення проти COVID-19, або ж пасажири з негативним результатом ПЛР-тесту або експрес-тесту.

Про це під час брифінгу повідомив керівник пасажирського напрямку компанії Олександр Перцовський.

За його словами, Кабінет міністрів чітко встановив умови для перевезення. Для "жовтої" зони карантину пасажири повинні мати документ про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19, для "червоної" – документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19).

Негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години (станом на час посадки у поїзд), діє для всіх карантинних зон.

Читайте такожПоліцію "оснастили" додатком для зчитування QR-кодів COVID-сертифікатів"При посадці в потяг кожний провідник перевіряє квиток та паспорт. До цього додаватиметься перевірка відповідного документу, який у постанові Кабміну зазначений… Ці обмеження поширюються на далеке залізничне сполучення, тобто всі пасажири, які подорожують в приміському сполученні, вони продовжують рухатись в звичайному форматі. Ми наголошуємо на тому, що потрібно додержуватись маскового режиму, бути максимально відповідальними", - сказав Перцовський.

За його словами, компанія звернулась до великих лабораторій, щоб ті змогли надавати послуги з експрес-тестувань прямо на вокзалах.

"Ми ведемо перемовини, щоб це була максимально доступна ціна, щоб люди мали можливість цей експрес-тест зробити", - сказав він.

Перцовський впевнений, що нові обмеження не мають негативно вплинути на обсяги пасажирообігу.

"Те, що зараз пропонується, жодним чином не має зупинити залізничний рух загалом. Навпаки, ми хочемо відпрацювати цю хвилю обмежень таким чином, що залізничне сполучення стане територією безпеки, що люди зможуть подорожувати в потягах і бути впевненими, що вони мають мінімальні ризики на зараження", - сказав він.

Нові правила пасажирських перевезень

11 жовтня Кабінет міністрів затвердив нові правила пасажирських перевезень на час карантину.

Так, з 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів у регіонах із "жовтим", "помаранчевим" чи "червоним" рівнем епіднебезпеки будуть дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів одного із цих документів:

документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини для регіонів "жовтого" рівня епідемічної небезпеки;

міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини, дозволених ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія);

негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години.

Автор: Дмитро Шварц