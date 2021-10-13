Не всім громадянам доведеться показувати COVID-сертифікати або негативний тест перед поїздкою в іншу область.

Нові правила пасажирських перевезень, згідно з якими з 21 жовтня право на проїзд у потягах дальнього сполучення матимуть громадяни, які отримали щеплення проти COVID-19, або ж пасажири з негативним результатом ПЛР-тесту або експрес-тесту, не будуть стосуватися громадян віком до 18 років.

Про це під час брифінгу повідомив керівник пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

"Для них, згідно тексту, який пропонується, не планується жодних обмежень. Вакцинація цієї категорії ще не проводилася, а також не вимагатимуться тести. Тому діти та студенти до 18 років зможуть вільно подорожувати без жодних обмежень", - сказав він.

Нові правила пасажирських перевезень на час карантину

Читайте такожПоліцію "оснастили" додатком для зчитування QR-кодів COVID-сертифікатівЗ 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів у регіонах із "жовтим", "помаранчевим" чи "червоним" рівнем епіднебезпеки будуть дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів одного із цих документів:

документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини для регіонів "жовтого" рівня епідемічної небезпеки;

міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини, дозволених ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу "Дія";

негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години.

Автор: Дмитро Шварц