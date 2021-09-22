За попередніми даними, зловмисники вносили недостовірну інформацію про обсяг виконаних робіт.

Співробітники Служби безпеки України задокументували нову схему розкрадання коштів АТ "Укрзалізниця": за попередніми даними, зловмисники вносили недостовірну інформацію про обсяг виконаних робіт, що дозволило їм привласнити близько 2 млн грн.

Про це повідомляється на офіційному сайті СБУ.

Як вдалося встановити правоохоронцям, схему організували двоє співробітників фірми-підрядника, яка виграла декілька десятків тендерів "Укрзалізниці".

"Ділки мали підтримку окремих співробітників АТ "Укрзалізниця", які "закривали очі" на завідомо підроблені документи. Серед їхніх схем було внесення неправдивих даних про обсяги виконаних робіт. Наприклад, під час ремонту колісних пар зазначалося, що їхній ремонт проводився двічі, хоча насправді – лише один раз. Таким чином, ремонт певних агрегатів проводився лише "на папері", - інформують у СБУ.

Читайте також"Укрзалізниця" не сплачуватиме двічі за ті ж самі борги - заява компаніїЗазначається, що експертизи підтвердили зазначені махінації та завдані збитки АТ "Укрзалізниця" у розмірі близько 2 млн грн.

Наразі посадовим особам комерційної структури повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 2 ст. 27 (види співучасників);

ч.1 ст. 366 (службове підроблення).

Викриття оборудки проводило Головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ, Управління СБУ у Запорізькій області спільно з ДФС у Запорізькій області під процесуальним керівництвом Запорізької обласної прокуратури.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що "Укрзалізниця" потрапила в новий скандал через свій сервіс. Один з пасажирів розповів, що у вагонах стирчать цвяхи, а пасажирам просто нічим дихати.

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Автор: Інна Андаліцька