Сьогодні в Києві та Київській області було проведено ряд обшуків, під час яких вилучили документацію про придбання залізничних вагонів у юридичних і фізичних осіб РФ

Слідчі Національної поліції України розкрили незаконне ввезення в Україну залізничних вагонів із Російської Федерації.

Як повідомляє Управління комунікації Нацполіції, понад 600 вагонів були завезені в Україну та поставлені на облік за підробленими документами.

За словами правоохоронців, ввезення на митну територію України у режимі імпорту залізничних вагонів суперечить вимогам постанови Кабінету міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1147 "Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять із Російської Федерації".

"Правоохоронці встановили, що один із суб’єктів господарської діяльності з РФ завіз на митну територію України понад 600 залізничних вагонів, які були взяті на облік за підробленими документами щодо їх походження. Крім того, строк експлуатації частини вагонів закінчився у 2020 році", - зазначили в поліції.

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Також сьогодні на території Києва та Київської області було проведено ряд обшуків, під час яких вилучили документацію щодо придбання залізничних вагонів у юридичних та фізичних осіб РФ та ввезення їх на митну територію України.

У поліції зазначають, що досудове розслідування проводиться за ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України. За фактами зловживання службовим становищем і службового підроблення фігурантам загрожує позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від 500 до 1 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8 тис. 500 до 17 тис. грн).

Що цьому передувало

Сьогодні, 8 квітня, голова Комісії нардеп Юлія Гришина повідомила, що Державне бюро розслідувань (ДБР) проводить обшук у центральному офісі акціонерної компанії «Укрзалізниця» (УЗ) у Києві.

Раніше у квітні Служба безпеки України викрила корупційну схему привласнення понад 20 млн грн посадовими особами регіональної філії «Львівська залізниця» та керівником одного із заводів на сході України.

У січні цього року Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію (ТСК) з питань перевірки та оцінки стану компанії «Укрзалізниця», розслідування фактів можливої бездіяльності, порушень законодавства органами управління зазначеного підприємства, які призвели до значного погіршення технічного стану підприємства та основних виробничих показників.

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Автор: Надя Пришляк