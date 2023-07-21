Сьогодні, 21 липня, через збій прикордонної облікової системи в Угорщині вагони сполучення Київ-Відень завершують свою поїздку в Будапешті.

Сьогодні, 21 липня, через збій прикордонної облікової системи в Угорщині вагони сполучення Київ-Відень завершують свою поїздку в Будапешті.

Як повідомляє прес-служба перевізника в Telegram, відтак сьогоднішнім пасажирам з Відня до Києва треба буде дістатися свого місця з додатковою пересадкою. В УЗ констатували, що дана ситуація на угорському кордоні має ознаки регулярності.

"Останнім часом наші колеги з угорських та австрійських залізниць з різних причин допускають запізнення поїздів, з якими слідують наші причепні вагони Київ - Відень. Це ламає розклад руху та підв’язку перепричепок наших вагонів одразу в обидвох напрямках. Як результат - вагони прибувають із запізненням на кінцеві станції, а у випадку значного запізнення вагони можуть слідувати лише до/зі станції Будапешт-Келеті", - йдеться в повідомленні.

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План дій у випадку запізнень:

Якщо ви прямуєте до Відня, а вагон через спізнення завершує маршрут у Будапешті, пересідайте з вашим квитком на будь-який поїзд до Відня, які відправляються щогодини зі станції Будапешт-Келеті. Це та ж станція, до якої прибувають вагони з Києва.

Якщо ви у Відні, а вагон Відень - Київ через затримку завершив поїздку в Будапешті - не хвилюйтесь: вагони до Києва відправляються разом з поїздом EC 149 "Хортобадь" Відень - Захонь, але будуть причеплені не у Відні, а у Будапешті.

Отже, у Відні ви можете сісти з квитками до Києва на поїзд EC 149 "Хортобадь" Відень - Захонь, який відправляється о 16:42 та проїхати ним до Будапешта. Там пересідайте у прямі вагони до Києва, які будуть причеплені до поїзда у Будапешті.

Зазначається, що в цих випадках для проїзду між Будапештом та Віднем жодних додаткових оплат чи квитків не потрібно.

"Право на поїздку дає квиток в український вагон. Гарантоване сидяче місце за бажанням можна придбати додатково, але і без резервації ви можете скористатися будь-яким місцем у поїзді, допоки воно вільне", - додали в УЗ.

Час поїздки між Віднем та Будапештом становить 2,5 години.

В "Укрзалізниці" також додали, що вже підготували необхідні зміни до розкладу руху, які унеможливлять в майбутньому такі ситуації після введення нового розкладу руху на угорських та австрійських залізницях.

Маршрути до Відня

"Укрзалізниця" з 24 квітня 2023 року запустила новий безпересадковий вагон міжнародного сполучення Відень — Чоп — Відень. Вартість квитків становить 1 тис. 730 грн.

20 червня 2023 року "Укрзалізниця" повідомила про раптове скасування Австрійською залізницею безпересадкового вагону №430 Чоп — Відень — Чоп для проведення технічого обслуговування рухомого складу.

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