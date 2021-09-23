Під колією на перегоні повторно просів ґрунт, через що один поїзд довелося пустити в об'їзд.

У Чернівецькій області сталося повторне просідання ґрунту під колією на перегоні Новоселиця - Мамалига.

Як повідомляє прес-служба "Укрзалізниці", повторне просідання земполотна під колією зафіксовано вночі 23 вересня.

"Задля безпеки пасажирів поїзд №118/117 Чернігів - Чернівці спрямовано до кінцевої станції об'їзним шляхом, через Тернопіль та Заліщики (поїзд не робить зупинок на станціях)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цей потяг мав прибути до Чернівців орієнтовно о 10:15. Час затримки становить близько 2 годин.

Читайте такожTesla запатентувала лазерні "двірники""Надалі й до стабілізації ситуації зі станом земполотна відправка рейсу з обох кінцевих станцій відбуватиметься за розкладом. Але через об'їзд час поїзда в дорозі збільшиться орієнтовно на 2 години", - уточнили у прес-службі.

У відомстві додали, що до ліквідації наслідків провалу залучені фахівці ДСНС та "Укрзалізниці".

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня під колією на перегоні Новоселиця - Мамалига у Чернівецькій області утворилося провалля глибиною близько 6 метрів. У зв'язку з цим було змінено маршрут потяга Чернівці - Чернігів.

21 вересня "Укрзалізниця" відремонтувала ділянку колії, яка постраждала через обвал ґрунту.

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Автор: Світлана Макринська