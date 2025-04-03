Вже в четвер уряд країни ініціює процедуру виходу з органу.

Угорщина планує вийти зі складу членів Міжнародного кримінального суду, який видав ордери на арешт російського диктатора Володимира Путіна та прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу. Про це заявив керівник апарату угорського прем’єра Гергей Гуяш, передає Telex.

За його словами, уряд ініціює процедуру виходу в четвер відповідно до конституційної та міжнародно-правової бази.

Гуяш наголосив, що Міжнародний кримінальний суд "був почесною ініціативою", проте наразі звинувачення прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу є найсумнішим прикладом того, що суд перетворився на політичний орган. Політик наголосив, що уряд Угорщини вважає це неприйнятним, тому вирішив не брати участі у роботі МКС.

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"Уряд оголосив про це рішення напередодні зустрічі прем'єр-міністра Віктора Орбана з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу в Кармеліті. Нетаньягу був запрошений до Угорщини Віктором Орбаном у листопаді 2024 року, після того, як МКС видав міжнародний ордер на арешт ізраїльського прем'єра за звинуваченням у навмисному голодуванні в секторі Гази", - нагадали у Telex.

Ще тоді уряд Угорщини заявив, що буде ігнорувати рішення гаазького органу, яке він назвав абсурдним та ганебним.

Візит Нетаньягу до Угорщини - що відомо

Як писав УНІАН, 3 квітня прем'єр-міністр Ізраїлю приїхав з візитом до Угорщини, попри ордер МКС на арешт. Глава Міноборони Угорщини зустрів ізраїльського прем'єра в аеропорту Будапешта. До країни він приїхав разом зі своєю дружиною Сарою.

Також відомо, що Нетаньягу має провести зустріч з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

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