Клієнти "Укрзалізниці" будуть більше використовувати автотранспорт.

Запланований "Укрзалізницею" (УЗ) підвищення тарифів на вантажні перевезення призведе до того, що клієнти будуть масово переходити на перевезення автомобільним транспортом, що зведе нанівець ефект від реалізації програми президента "велике будівництво".

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції заявив генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак.

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"Найсумніше, що "Укрзалізниця" за таке підвищення тарифів не отримає очікуваних доходів. "Укрзалізниця" заявляє, що там має бути десь 2 млрд грн до кінця цього року і 10 млрд грн додатково в наступному році. Але цих грошей не буде, тому що ми побачимо прискорену втечу клієнтів з "Укрзалізниці", перш за все - на автомобільні дороги", - сказав він.

За словами Гусака, збільшення навантаження на автомобільні дороги фактично зведе нанівець ефект від реалізації програми "Велике будівництво".

"Дороги будуть руйнуватися швидше, і це зведе нанівець ефект від реалізації програми президента України "Велике будівництво". На додаток, через дорожчу вартість перевезення основних будівельних матеріалів зменшиться і сам обсяг "великого будівництва", адже навряд чи хтось дасть додаткові гроші, а витрати зростуть", - сказав він.

Тарифи на вантажоперевезення: що необхідно знати

"Укрзалізниця" у два етапи планує підвищити тарифи на вантажні залізничні перевезення, щоб поліпшити свої фінансові можливості.

Як сказано в наказі Мінінфраструктури, з 1 вересня 2021 року будуть підвищені на 8% тарифи на перевезення вантажів 1-го та 2-го тарифних класів. Наступний етап підвищення на ці класи вантажів передбачено провести з 1 січня 2022 року: для 1-го тарифного класу - на 20,4%, 2-го класу - на 6,5%.

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Автор: Дмитро Шварц