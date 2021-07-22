Підвищувати тарифи планують з 1 вересня цього року, а також з 1 січня 2022-го.

Заплановане "Укрзалізницею" підвищення тарифів на вантажні перевезення істотно знизить конкурентоспроможність вітчизняних товарів, а також позначиться на їх кінцевій вартості, що відчують всі українці.

Про це під час прес-конференції заявив президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков, передає кореспондент УНІАН.

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Він нагадав, що "Укрзалізниця" для першого тарифного класу (вугілля, руда, будматеріали, пісок) передбачає зростання ціни перевезення майже на 30%.

"Для цих вантажів підвищення буде просто грандіозним. За два етапи підвищення складе 30%. Такого підвищення не витримає жодна нормально працююча економіка навіть в нормальних умовах, не кажучи вже про кризу... це в черговий раз знизить конкурентоспроможність наших товарів. Більш того, це все одно перейде на вартість для кінцевого споживача. Це відчують всі громадяни України", - сказав Каленков.

За його словами, в результаті "Укрзалізниця" ризикує отримати ситуацію, коли компанії будуть виробляти та возити менше продукції за допомогою залізниці.

Також він підкреслив, що прем'єр Денис Шмигаль обіцяв не підіймати тарифи природних монополій до закінчення коронакризи.

"За минулий рік вантажні перевезення "Укрзалізниці", попри кризу, принесли понад 11 млрд грн. Операційний прибуток від вантажних перевезень "Укрзалізниці" навіть минулого року склав 17%. В інші роки ця цифра перевищувала 25%. Такого немає на жодній залізниці у наших сусідів, там цифри набагато скромніші - менше ніж 5-10%", - сказав він.

Тарифи на вантажоперевезення: що необхідно знати

"Укрзалізниця" у два етапи планує підвищити тарифи на вантажні залізничні перевезення, щоб поліпшити свої фінансові можливості.

Як сказано в наказі Мінінфраструктури, з 1 вересня 2021 року будуть підвищені на 8% тарифи на перевезення вантажів 1-го та 2-го тарифних класів. Наступний етап підвищення на ці класи вантажів передбачено провести з 1 січня 2022 року: для 1-го тарифного класу - на 20,4%, 2-го класу - на 6,5%.

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Автор: Дмитро Шварц