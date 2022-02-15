Зростання цін стало результатом коригування вартості палив 15 лютого відповідно до постанови уряду про граничну торговельну націнку.

15 лютого 2022 року роздрібні мережі АЗС 15 лютого відкоригували ціни на бензини та дизельне паливо.

Про це заявили в Консалтинговій групі "А-95" з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів, повідомляє Enkorr.

На станціях мережі KLO бензини та ДП подорожчали на 20-40 коп./л: бензин А-92 - до 34,75 грн/л, бензин А-95 - до 35,19 грн/л, дизпаливо - до 34,99 грн/л.

На WOG і ОККО бензини марки А-92 та А-95 подорожчали на 1-0,91 грн/л, до 35,99 і 36,75 грн/л відповідно. При цьому дизельне паливо в цих мережах додало 0,69 грн/л, до 35,99 грн/л.

Середня ціна по країні бензину А-92 зросла на 23 коп./л і склала 33,46 грн/л, бензин А-95 подорожчав на 21 коп./л - до 34,36 грн/л, а дизельне паливо - на 16 коп./л, до 33,60 грн/л.

Зростання цін стало результатом коригування вартості палив 15 лютого відповідно до постанови Уряду про граничну торговельну націнку.

Держрегулювання цін:

14 травня 2021 року Кабінет міністрів прийняв постанову, якою до закінчення карантину ввів державне регулювання цін на бензин і дизельне паливо.

Згідно з документом, встановлено рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива не вище 7 грн за літр і бензину – не вище 5 грн за літр.

Здійснювати розрахунки зобов'язали "Нафтогаз України", який повинен їх надавати Міністерству економіки не пізніше 3 числа кожного місяця. Середні ціни на бензин і дизпаливо повинні бути оприлюднені до 5 числа кожного місяця.