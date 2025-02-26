Європейські лоукостери планують розмістити в Україні десятки літаків

Україна була одним із найперспективніших ринків для бюджетних перевізників на кшталт Ryanair та Wizz Air до повномасштабного вторгнення Росії. На тлі розмов про завершення війни компанії готуються до повернення в українське небо.

Видання Bloomberg пише, що головний виконавчий директор Wizz Йожеф Вараді розраховує, що компанія займе 40% ринку авіаперевезень в Україні.

Ryanair, Wizz і дрібніший регіональний конкурент Air Baltic обіцяють інвестувати у відновлення країни і відновити свої бази. Вони можуть діяти швидко, тоді як "Міжнародним авіалініям України" потрібен час, щоб підготувати флот до експлуатації. 2019 року авіакомпанія Wizz займала 13% ринку України, Ryanair - 7%, а Ukraine International - майже 40%.

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За оцінками аналітика Goodbody Дадлі Шенлі, протягом шести місяців Wizz і Ryanair могли б додати близько 1 мільйона місць до своїх річних показників в Україні до пандемії.

Одна з перешкод для перевізників - брак вільних літаків. Wizz тимчасово призупинила експлуатацію частини свого парку літаків A320 через проблеми з двигунами Pratt & Whitney, а Ryanair знизила цільові показники зростання через затримки з поставками від Boeing.

"Доступ до авіаційних потужностей обмежений для обох компаній, але ми очікуємо, що обидві авіакомпанії розглядатимуть можливість зміцнення позицій в Україні як надто важливу можливість, щоб її втратити", - зазначив аналітик Barclays Ендрю Лоббенберг.

Попри те, що аеропорти України зазнали збитків від війни, загалом вони не припиняли сертифікацію та навчання. Вони також підтримують контакти з авіакомпаніями.

За словами Вараді, Wizz хоче розмістити в Україні 40 нових літаків і запровадити 150 маршрутів протягом трьох років, після чого щорічна пропускна спроможність збільшиться до 15 мільйонів місць, що відповідатиме рівню Польщі та Румунії.

Дублінська авіакомпанія Ryanair планує почати продаж квитків в Україну, щойно буде відкрито повітряний простір, а почати польоти через шість тижнів, заявив генеральний директор Майкл О'Лірі.

Air Baltic також планує повернутися в Україну незабаром після відновлення польотів. Для початку перекинуть потужності з інших напрямків, заявив головний виконавчий директор Мартін Гаусс.

Після закриття повітряного простору на початку 2022 року Україні потрібно відновлювати управління повітряним рухом. За даними компанії UkSATSE, що надає ці послуги, співробітники проходять курси підвищення кваліфікації в рамках підготовки до відновлення роботи.

Аеропорт "Київ-Бориспіль" продовжує платити співробітникам і регулярно обслуговує обладнання. У компанії очікують, що після закінчення бойових дій попит на комерційні та вантажні рейси в Україну буде підвищеним.

Повернення пасажирських авіаперевезень в Україну - останні новини

Генеральний директор авіакомпанії Майкл О'Лірі заявив, що найбільший лоукостер Європи розробляє план з відновлення польотів в Україну. Літаки авіаперевізника знову почнуть літати в українські міста протягом двох місяців після офіційного завершення війни.

При цьому в компанії розраховують, що зможуть обслуговувати до 5 мільйонів пасажирів на рік протягом року або двох після відновлення польотів.

Пізніше головний виконавчий директор Wizz Air Йожеф Вараді заявив, що авіакомпанія також готується до повернення в Україну.

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