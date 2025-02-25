Авіакомпанія має намір відкрити бази у Києві та Львові протягом 12 місяців після повернення.

Популярний лоукостер Ryanair може обслуговувати до 5 мільйонів пасажирів на рік в Україні протягом року або двох після відновлення польотів. Тільки з Польщі мають намір запустити до восьми маршрутів.

Видання Reuters пише, що президент США Дональд Трамп пообіцяв, що війна в Україні скоро закінчиться, тож авіакомпанії планують своє повернення в українське небо, щоб отримати вигоду з відновлення польотів.

"У нас є два мільйони місць протягом шести тижнів після відновлення польотів, а потім ми відкриємо бази в Києві та Львові протягом 12 місяців, і тоді ми зможемо збільшити кількість пасажирів з двох до п'яти мільйонів протягом року або двох", - розповів генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі.

Відео дня

За його словами, повернення в інші аеропорти України може зайняти більше часу через велику шкоду, завдану війною. Він зазначив, що авіакомпанія має намір запустити від шести до восьми маршрутів в Україну з Польщі.

При цьому О'Лірі зазначив, що цього літа Ryanair запустить 24 нових маршрути з Польщі, але він очікує зростання тарифів на 4-6% цього року.

"Тарифи зростуть на 4-6% цього року, тож ви все ще подорожуватимете за трохи нижчими цінами, ніж влітку 2023 року, але вони будуть трохи вищими, ніж у 2024 році", - пояснив О'Лірі.

Повернення авіакомпаній в Україну - головні новини

Генеральний директор авіакомпанії Майкл О'Лірі заявив, що найбільший лоукостер Європи розробляє план з відновлення польотів в Україну. Літаки авіаперевізника знову почнуть літати в українські міста протягом двох місяців після офіційного завершення війни.

Пізніше головний виконавчий директор Wizz Air Йожеф Вараді заявив, що авіакомпанія також готується до повернення в Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: