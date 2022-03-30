Президент Володимир Зеленський просить Норвегію надати Україні протикорабельне озброєння, ракети "Гарпун" та системи протиповітряної оборони.
Про це глава держави сказав у зверненні до парламенту Норвегії.
"Війна триває. Росія перекидає нові сили на нашу землю, щоб продовжити знищувати нас, знищувати українців. Ми повинні зробити більше, щоб зупинити війну. Перше і головне - це зброя. Свобода має бути озброєною не гірше, ніж тиранія. Я буду дуже конкретним у ваших стінах. Повірте, ми втрачаємо конкретних людей, конкретні міста, вони руйнуються. Тому я хочу назвати чітко, що нам необхідно, зокрема, протикорабельне озброєння, ракети "Гарпун", а також системи протиповітряної оборони NASAMS. Крім того, ми потребуємо засобів для ураження бронетехніки, артилерійських систем", - підкреслив Зеленський.
"Вся зброя, якою ви можете допомогти нам, буде використана тільки для захисту нашої свободи, Вашої свободи. Тільки для захисту тієї свободи та безпеки, якими Ви користуєтеся разом з іншими європейцями", - підкреслив Зеленський.
Війна проти України:
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