Зеленський просить норвезьку владу надати Збройним силам України засоби ураження бронетехніки та артилерійських систем.

Президент Володимир Зеленський просить Норвегію надати Україні протикорабельне озброєння, ракети "Гарпун" та системи протиповітряної оборони.

Про це глава держави сказав у зверненні до парламенту Норвегії.

"Війна триває. Росія перекидає нові сили на нашу землю, щоб продовжити знищувати нас, знищувати українців. Ми повинні зробити більше, щоб зупинити війну. Перше і головне - це зброя. Свобода має бути озброєною не гірше, ніж тиранія. Я буду дуже конкретним у ваших стінах. Повірте, ми втрачаємо конкретних людей, конкретні міста, вони руйнуються. Тому я хочу назвати чітко, що нам необхідно, зокрема, протикорабельне озброєння, ракети "Гарпун", а також системи протиповітряної оборони NASAMS. Крім того, ми потребуємо засобів для ураження бронетехніки, артилерійських систем", - підкреслив Зеленський.

"Вся зброя, якою ви можете допомогти нам, буде використана тільки для захисту нашої свободи, Вашої свободи. Тільки для захисту тієї свободи та безпеки, якими Ви користуєтеся разом з іншими європейцями", - підкреслив Зеленський.

Війна проти України: