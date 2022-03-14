У Київській міській державній адміністрації розповіли, як працюватиме метро у столиці з 14 березня та інший транспорт.
Про це повідомляється на офіційному сайті.
- Як працює метро в Києві
- Як ходять автобуси в Києві
- Як ходять тролейбуси в Києві
- Як ходять трамваї в Києві
Як працює метро в Києві
Зазначається, що метрополітен Києва працює у режимі перевезень:
- рух "червоною лінією" організовано від ст. м. "Шулявська" до ст. м. "Університет";
- рух "синьою лінією" організовано від ст. м. "Героїв Дніпра" до ст. м. "Теремки", без зупинки на станціях "Майдан Незалежності" та "Площа Льва Толстого";
- рух "зеленою лінією" організовано від ст. м. "Сирець" до ст. м "Видубичі" - без зупинки на станціях "Палац спорту", "Кловська", "Золоті ворота". Також працює ділянка "Славутич" - "Червоний хутір".
У КМДА повідомляють, що орієнтовний інтервал руху поїздів складає 40 хвилин. При цьому графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності.
Згідно з повідомленням, наземний транспорт та метро для перевезень пасажирів працюватимуть з 8:00 до 19:00. Підземні станції метро цілодобово працюватимуть як укриття.
У КМДА нагадали, що наземний громадський транспорт з 14 березня працює в обмеженому складі та дали перелік маршрутів.
Як ходять автобуси в Києві
Автобусні маршрути, в роботу яких внесено зміни:
- №24 - від вул. Лаврської до ст. м. "Арсенальна",
- №62 - від Ботанічного саду до ст. м. "Арсенальна",
- №21 - через залізничну ст. "Зеніт" по просп. Бандери без заїзду до ст. м. "Почайна",
- №73 - від вул. Милославської до вул. Каштанової,
- №101 - через залізничну ст. "Зеніт" проспектом Бандери без заїзду до ст. м. "Почайна",
- №103 - від вул. Світлицького до вул. Єфремова через пл. Марченка,
- №51 - від ст. м. "Бориспільська" до мосту Патона,
- №55 - від ст. м. "Бориспільська" до мосту Патона,
- №115 - від вул. Заслонова до мосту Патона,
- №114 - від вул. Милославської до пл. Дарницької,
- №114К - від вул. Милославської до ж. м. Райдужний,
- №47 - від ст. м. Нивки - до вул. Стеценка,
- №69 - від Палацу Спорту до вул. Литвиненко-Вольгемут через вул. Потапова,
- №90 - від вул. Туполєва до вул. Симиренка,
- №22 - від вул. Медової до вул. Саперно-Слобідської,
- №91 - вул. Анни Ахматової - пл. Дарницька - б-р Перова - Північний міст - ст. м. "Шулявська" - Севастопольска площа - пл. Деміївська - ст. м. "Голосіївська",
- №118 - від Політехнічного інституту до мосту Патона.
Рух автобусних маршрутів, №№ 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 43к, 64, 65, 76, 77, 88, 100, 104 тимчасово не здійснюється.
Інші маршрути працюють за постійними схемами.
Як ходять тролейбуси в Києві
Рух тролейбусних маршрутів тимчасово не здійснюється
Як ходять трамваї в Києві
Організовано робота трамвайних маршрутів за постійними схемами: № 2, № 8К, № 22К, № 29К, № 33А.
Крім того, організоване трамвайне сполучення на ділянці "Подільське ТРЕД – Контрактова площа"
Рух інших маршрутів тимчасово не здійснюється.
Як повідомляв УНІАН, Київ продовжує жити в умовах воєнного стану. У КМДА розповіли про ситуацію в місті.