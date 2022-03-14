Зокрема, орієнтовний інтервал руху поїздів метрополітену складає 40 хвилин.

У Київській міській державній адміністрації розповіли, як працюватиме метро у столиці з 14 березня та інший транспорт.

Про це повідомляється на офіційному сайті.

Як працює метро в Києві

Зазначається, що метрополітен Києва працює у режимі перевезень:

рух "червоною лінією" організовано від ст. м. "Шулявська" до ст. м. "Університет";

рух "синьою лінією" організовано від ст. м. "Героїв Дніпра" до ст. м. "Теремки", без зупинки на станціях "Майдан Незалежності" та "Площа Льва Толстого";

рух "зеленою лінією" організовано від ст. м. "Сирець" до ст. м "Видубичі" - без зупинки на станціях "Палац спорту", "Кловська", "Золоті ворота". Також працює ділянка "Славутич" - "Червоний хутір".

У КМДА повідомляють, що орієнтовний інтервал руху поїздів складає 40 хвилин. При цьому графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності.

Згідно з повідомленням, наземний транспорт та метро для перевезень пасажирів працюватимуть з 8:00 до 19:00. Підземні станції метро цілодобово працюватимуть як укриття.

У КМДА нагадали, що наземний громадський транспорт з 14 березня працює в обмеженому складі та дали перелік маршрутів.

Як ходять автобуси в Києві

Автобусні маршрути, в роботу яких внесено зміни:

№24 - від вул. Лаврської до ст. м. "Арсенальна",

№62 - від Ботанічного саду до ст. м. "Арсенальна",

№21 - через залізничну ст. "Зеніт" по просп. Бандери без заїзду до ст. м. "Почайна",

№73 - від вул. Милославської до вул. Каштанової,

№101 - через залізничну ст. "Зеніт" проспектом Бандери без заїзду до ст. м. "Почайна",

№103 - від вул. Світлицького до вул. Єфремова через пл. Марченка,

№51 - від ст. м. "Бориспільська" до мосту Патона,

№55 -­ від ст. м. "Бориспільська" до мосту Патона,

№115 - від вул. Заслонова до мосту Патона,

№114 - від вул. Милославської до пл. Дарницької,

№114К - від вул. Милославської до ж. м. Райдужний,

№47 - від ст. м. Нивки - до вул. Стеценка,

№69 - від Палацу Спорту до вул. Литвиненко-Вольгемут через вул. Потапова,

№90 - від вул. Туполєва до вул. Симиренка,

№22 - від вул. Медової до вул. Саперно-Слобідської,

№91 - вул. Анни Ахматової - пл. Дарницька - б-р Перова - Північний міст - ст. м. "Шулявська" - Севастопольска площа - пл. Деміївська - ст. м. "Голосіївська",

№118 - від Політехнічного інституту до мосту Патона.

Рух автобусних маршрутів, №№ 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 43к, 64, 65, 76, 77, 88, 100, 104 тимчасово не здійснюється.

Інші маршрути працюють за постійними схемами.

Як ходять тролейбуси в Києві

Рух тролейбусних маршрутів тимчасово не здійснюється

Як ходять трамваї в Києві

Організовано робота трамвайних маршрутів за постійними схемами: № 2, № 8К, № 22К, № 29К, № 33А.

Крім того, організоване трамвайне сполучення на ділянці "Подільське ТРЕД – Контрактова площа"

Рух інших маршрутів тимчасово не здійснюється.

Як повідомляв УНІАН, Київ продовжує жити в умовах воєнного стану. У КМДА розповіли про ситуацію в місті.

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