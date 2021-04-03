Рух по каналу повністю відновлено / Фото US Navy
Всі судна, які застрягли через аварію контейнеровоза Ever Given, пройшли Суецький канал.
Про це повідомляє Reuters.
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Останній з 422 кораблів, що стояли в черзі після того, як 400-метровий контейнеровоз судноплавної компанії Evergreen зняли з мілини, пройшов через торговий шлях в суботу, 3 квітня.
Про це, як пише видання, повідомили в управлінні Суецького каналу.
Фото US Navy
Фото US Navy
Аварія в Суецькому каналі: що відомо
- 24 березня 2021 року стало відомо про те, що судно Ever Given повністю заблокував рух Суецьким каналом, який з'єднує Середземне і Червоне моря.
- Станом на 25 березня 2021 року вісім буксирів не змогли зрушити судно.
- Судно 400 метрів завдовжки, 60 метрів - завширшки та розраховане на 200 тисяч тонн вантажу.
- Попередньою причиною інциденту називали порив вітру, який викликав відхилення контейнеровоза з курсу. Однак пізніше глава Адміністрації каналу Усама Рабіа заявив, що погода не була основною причиною, з якої корабель сів на мілину. Він підкреслив, що до того, що сталося може бути причетна технічна несправність.
- 26 березня 2021 року з'явилася інформація про те, що для того, щоб зняти з мілини 400-метровий контейнеровоз, може знадобитися кілька тижнів оскільки судно доведеться розвантажити.
- Через інцидент біля Суецького каналу скупчилося понад 300 суден, які чекали звільнення артерії, що є головним морським шляхом між Азією і Європою. За даними Bloomberg, їх вантажі оцінювалися більш ніж в $10 млрд.
- 29 березня 2021 перші кораблі відновили рух Суецьким каналом після того, як там зняли з мілини контейнеровоз Ever Given.
- Протяжність Суецького каналу становить 193 км (120 миль). Він був відкритий в 1869 році та є одним з найбільш завантажених водних шляхів у світі. Близько 12% світової торгівлі, в тому числі майже 10% нафти та 8% зрідженого природного газу, проходить через канал.
- 2 квітня 2021 року стало відомо про те, що Єгипет хоче $ 1 мільярд компенсації за аварію в Суецькому каналі.
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