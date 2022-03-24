24 лютого почалося широкомасштабна російсько-українська війна. Війська РФ обстрілюють мирні міста і знищують їх ракетами. Одним з найбільш постраждалих міст є Харків. 24 березня з Харкова курсують безкоштовні евакуаційні поїзди. Черги на потяг досить великі.
Евакуаційні поїзди з Харкова 24 березня
Потяги відправляються зі станції "Харків Пасажирський". З урахуванням наповнюваності вагонів протягом дня можуть призначатися додаткові рейси. 24 березня курсують наступні поїзди:
03:46 - 142/141 Лозова - Львів
8:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів
11:30 - №209/210 Харків - Івано-Франківськ
12:06 - 45/46 Лозова - Ужгород
15:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів.
15:09 - 17/18 Харків-Пас. - Ужгород
18:50 - 1/2 Лозова - Івано-Франківськ
19:19 - 1/2 Івано-Франківськ - Лозова
19:19 - 1/2 Харків-Пас. - Івано-Франківськ
19:27 - 795/796 Харків-Пас. - Дніпро
20:35 - 138/138 Лозова - Хмельницький
21:43 - 8/7 Харків-Пас. - Одеса-Головна
Евакуаційний пункт у Харкові
У приміщенні Пісочинського Палацу культури і мистецтв (вулиця Полтавське шосе, 214) працює пункт евакуації їх Харкова до Полтави. Проїзд безкоштовний. Пункт працює цілодобово, в ньому можна отримати тимчасове укриття, переночувати і обігрітися. Також приблизно з 10:00 до 15:00 їздять автобуси до Полтави.