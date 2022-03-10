У Харкові курсують евакуаційні поїзди, але черги дуже великі.

24 лютого почалася російсько-українська війна. Війська РФ обстрілюють мирні міста і знищують їх ракетами. Одним з найбільш постраждалих міст є Харків. 10 березня з Харкова курсують безкоштовні евакуаційні поїзди. Черги на поїзди досить великі.

Евакуаційні поїзди з Харкова 10 березня

Потяги відправляються зі станції "Харків Південний". З урахуванням наповнюваності вагонів протягом дня можуть призначатися додаткові рейси. 10 березня курсують наступні поїзди:

12:36 - №46 Лиман-Ужгород

14:00 – IC+ Харків-Львів

14:39 - №114, 142 Львів-Лиман

15:09 - №15 Харків-Рахів

16:00 Харків-Львів (Інтерсіті)

17:00 - №723 Харків-Львів

19:27 - №795 Харків-Дніпро

21:08 - №2 Костянтинівка-Івано-Франківськ

21:43 - №7 Харків-Одеса

22:40 - №45 Ужгород-Лиман

Евакуаційний пункт у Харкові

У приміщенні Пісочинського Палацу культури і мистецтв (вулиця Полтавське шосе, 114) працює пункт евакуації їх Харкова до Полтави. Проїзд безкоштовний. Пункт працює цілодобово, в ньому можна отримати тимчасове укриття, переночувати і обігрітися. Також приблизно з 10:00 до 15:00 їздять автобуси до Полтави.

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