Росія оголосила про 'перемир'я' на 9 травня

Міноборони РФ знову пригрозило масованим ударом по Києву у разі спроб України зірвати святкування 9 травня в Москві.

Міноборони РФ в односторонньому порядку оголосило про перемир'я з 8 по 10 травня і ще раз пригрозило масованим ударом по центру Києва, якщо ЗСУ спробують зірвати парад у Москві. Про це йдеться в повідомленні відомства.

"У зазначений період усі угруповання російських військ у зоні спеціальної військової операції повністю припинять бойові дії. Одночасно припиняються удари ракетними військами та артилерією, високоточним озброєнням великої дальності морського та повітряного базування, ударними безпілотними літальними апаратами по місцях дислокації ЗСУ та об'єктах інфраструктури, пов'язаних з ВПК та збройними силами в глибині території України", - запевнили в Міноборони.

Відомство закликало українську сторону наслідувати цей приклад. Війська РФ також "дадуть адекватну відповідь" у разі порушення ЗСУ перемир'я на фронті та ударів по російських містах.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна буде "діяти дзеркально" у відповідь на недотримання Росією режиму тиші, а РФ "переживає за свій парад у Москві більше, ніж за всю Росію", адже зосереджує там більшість ППО. Президент підкреслював, що це створює "додаткові можливості для наших далекобійних санкцій".

