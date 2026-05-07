Серійне виробництво флагманського російського авіалайнера знову перенесли

МС-21 вважають головною надією цивільного російського авіапрому.

Серійний випуск пасажирських лайнерів МС-21 планують розпочати у 2027 році, а не в цьому, як хотіли раніше. Про це голова "Ростеху" Сергій Чемезов повідомив під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

"За МС-21 - третину сертифікаційних польотів завершено. Сподіваюся, що в першому кварталі наступного року ми завершимо і почнемо серійно з наступного року випускати машини", - наводить його слова офіційне інтернет-представництво президента РФ.

Також чиновник уточнив, що програму сертифікації імпортозаміщеного "Суперджету" планується завершити у 2026 році. Станом на травень цього року виконано майже 80% сертифікаційних польотів.

"До 2030 року плануємо випускати МС-21 - 36 машин, "Суперджет" - 20 машин та Іл-114 - 12 машин", - додав Чемезов.

Довідка УНІАН. МС-21 вважається флагманом російського цивільного авіабудування. Це середньомагістральний вузькофюзеляжний пасажирський літак, який має замінити популярні західні моделі Airbus A320neo та Boeing 737 MAX.

Попри амбітні плани, реальні результати російських авіабудівників залишаються досить скромними. Перший політ МС-21 відбувся майже десять років тому, однак станом на грудень 2025 року було виготовлено лише близько шести таких літаків.

Терміни запуску серійного виробництва літака за останні роки неодноразово зсувалися, а сам проєкт поступово дорожчав, що змусило експертів ставити під сумнів його конкурентоспроможність на ринку.

Криза російського цивільного авіабудування поглиблюється.

Ще у 2024 році УНІАН писав, що РФ виготовила у 15 разів менше авіалайнерів, ніж було заплановано. У підсумку одна з найамбітніших технологічних реформ у світовій авіації, яка передбачала перехід галузі на "повністю національне виробництво", фактично провалилася.

Попри це, в Росії продовжують "мріяти" про нові авіаційні проєкти. Зокрема, нещодавно було представлено концепт великого літака Ту-454, який за задумом має належати до того ж класу, що й флагманські західні моделі Boeing 787 та Airbus A350.

