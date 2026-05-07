У Путіна висунули Україні ультиматум щодо відновлення мирних переговорів

За словами Ушакова, для відновлення переговорів Україна має зробити лише один крок.

Помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що немає сенсу проводити черговий раунд тристоронніх переговорів між Україною, Росією та США, доки Київ не виведе свої війська з Донбасу. Його слова цитують росЗМІ.

"Усі розуміють, у тому числі, я б сказав, і українські переговірники, що зараз Києву потрібно зробити лише один серйозний крок, після чого, по-перше, припиняться військові дії, а, по-друге, відкриються перспективи для серйозного обговорення перспектив подальшого довгострокового врегулювання", - сказав Ушаков журналістам.

Помічник Путіна заявив, що переконувати один одного – це здебільшого марна трата часу.

"Тому що зараз очікується цей крок від Києва, зокрема від Зеленського", - додав Ушаков.

Реакція ЦПД

Голова Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі зазначив, що Ушаков офіційно озвучив те, що Росія не планує завершувати війну, оскільки Україна відмовляється покинути свою територію.

"Що й потрібно було довести - ніякий мир їм не був потрібен, лише спроба отримати плацдарм для подальшого наступу без бою. Україна чітко заявляла, що не піде зі своєї території. Режим Путіна, схоже, взагалі не уявляє себе без війни", - підкреслив він.

Вихід з Донбасу стане стратегічною поразкою для України

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що виведення Сил оборони з Донбасу, на чому продовжує наполягати Москва, стане для України стратегічною поразкою.

Зеленський підкреслив, що в разі виходу з Донбасу Україна стане слабшою, оскільки в регіоні побудовані фортифікаційні споруди. Він зазначив, що Сили оборони зберігають присутність не тільки в Донецькій області, а й у частині Луганської області.

