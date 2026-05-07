Україна не рекомендує представникам іноземних держав бути в Москві в ці дні, - Зеленський

Він відзначив дивну й неадекватну логіку російського керівництва.

Україна "не рекомендує" представникам близьких до Росії держав бути в Москві в ці дні. Про це у своєму відеозверненні сказав президент України Володимир Зеленський.

Він зокрема нагадав, що Україна давно і неодноразово пропонувала Росії припинити вогонь.

"Цього разу - припинити вогонь із 6 травня. Україна готова була забезпечити повну тишу, але у відповідь на цю нашу мирну пропозицію були тільки нові російські удари, нові погрози з боку Росії", - підкреслив глава держави.

Він додав, що росіяни хочуть від України дозволу провести їхній парад, аби безпечно вийти на площу на годину раз на рік, а потім "далі знов убивати, убивати наших людей і воювати".

"Вже росіяни говорять про удари після 9 травня. Дивна і точно неадекватна логіка російського керівництва. Маємо і звернення від деяких держав, близьких Росії, про те, що їхні представники збираються бути в Москві. Дивне бажання… в ці дні. Ми не рекомендуємо", - наголосив Зеленський.

20-хвилинний парад

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив візит до Москви до Москви 9 травня. Утім, він не буде присутній на військовому параді, присвяченому до Дня Перемоги.

За словами помічника президента Росії Володимира Путіна Юрія Ушакова, на параді будуть присутні й інші іноземні гості.

Водночас прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян не братиме участь у військовому параді в Москві. Причиною політик назвав передвиборчу кампанію вдома.

Військовий експерт Юрій Федоров висловив думку, що парад у Москві може тривати лише 20 хвилин. Адже Путін побоюється не лише удару з боку Збройних сил України, а й "внутрішніх неприємностей".

