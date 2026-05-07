У Epic Games Store безкоштовно віддають одразу дві ігри з високим рейтингом

Магазин Epic Games Store розщедрився відразу на дві гри – до вечора 14 травня геймери можуть додати до своїх бібліотек унікальну RPG-головоломку та затишний симулятор власника магазину.

Arranger: A Role-Puzzling Adventure – барвиста пригода з головоломками від художника знаменитої інді-гри Braid, яка зібрала масу нагород і захоплених відгуків (рейтинг у Steam – 92%). Геймплей пригоди будується на взаємодії зі світом та активними предметами.

Trash Goblin – затишний симулятор торговця, який фокусується на неспішному ігровому процесі, пошуку "дрібничок", їх очищенні та створенні нових предметів для вибагливих клієнтів. У Steam про гру позитивно відгукуються 88% геймерів.

А ввечері 14 травня о 18:00 за київським часом в Epic Games Store розпочнеться нова безкоштовна роздача. Тоді будуть роздавати дві таємні гри.

