'Цього року ми не розсилали спеціальних запрошень': Ушаков розповів про парад на 9 травня

Помічник російського президента додав, що деякі іноземні гості висловили бажання відвідати Москву 9 травня.

Цього року Росія спеціально не запрошувала іноземних гостей на участь в параді 9 травня, заявив помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков, повідомляє РИА Новости.

"Цього року ми не розсилали спеціальних запрошень. Деякі іноземні діячі висловили бажання відвідати Москву в ці дні та взяти участь разом із нашим керівництвом у відповідних заходах 9 травня", - заявив він.

На сайті Кремля опубліковано перелік гостей, які візьмуть участь в параді цього року:

Самопроголошений президент сепаратиського регіону Абхазії , що знаходиться під впливом РФ, Бадра Гунба;

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко;

Президент Лаосу Тонлун Сісуліт;

Правитель Малайзії султан Ібрагім;

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо;

"Президент" самопроголошеної Південної Осетії (Грузія) Алан Гаглоєв;

Президент Республіки Сербської Сініша Каран.

Ушаков розповів, що першим до Москви з інозених гостей прилетить Лукашенко. Вже 8 травня у нього з очільником Кремля запланована "дружня вечеря".

За даними, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо летітиме 4 години до Москви обхідним шляхом – через Чехію, Німеччину, Швецію та Фінляндію.

"9 травня близько 9:45 відбудеться церемонія офіційного прийому іноземних гостей; разом із іноземними представниками та ветеранами президент покладе квіти до Могили Невідомого Солдата; у Кремлі відбудеться урочистий прийом для глав іноземних держав та запрошених гостей", – розповів Ушаков.

Раніше УНІАН повідомляв, що Reuters з посиланням на речника Кремля Дмитра Пєскова повідомило, що Росія запровадить додаткові заходи безпеки для кремлівського диктатора Володимира Путіна на період святкування 9 травня. Пєсков заявив, що це необхідний крок через можливу "терористичну загрозу" з боку України. Речник президента РФ спростував заяви західних ЗМІ, які посилалися на європейську розвідку, щодо того, що влада РФ побоюється державного перевороту. Зокрема, Пєсков зазначив, що йому "не відомо про існування такої речі", як "європейська розвідка".

Також ми писали, що прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що не братиме участь у військовому параді в Москві 9 травня. Причиною політик назвав перевиборну кампанію. Він додав, що ще в квітні проінформував Путіна про це. Примітно, що передвиборна кампанія до парламентських виборів почнеться у Вірменії 8 травня, а вибори відбудуться 7 червня.

