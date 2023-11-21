Рух автобусів і автомобілів через кордон відбувається як на виїзд з Польщі, так і на в'їзд.

Зараз на заблокованих через протести польських перевізників пунктах пропуску на кордоні в чергах стоять близько 3 тисяч вантажних фур. Чи вплинула ця ситуація на рух через кордон пасажирського транспорту і яка загалом ситуація з пасажиропотоком на кордоні, розповів в інтерв'ю РБК-Україна голова Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Так, він нагадав, що учасники акції протесту в Польщі ще до її початку відзначали, що не блокуватимуть рух для автобусів і легкового транспорту – їх дії націлені виключно на вантажні перевезення.

"З 6 листопада, коли це почалося, відзначається, що інтенсивність руху автобусів і автомобілів відбувається як на виїзд з Польщі, так і на в'їзд. Черги з боку України не зросли", - підкреслив він.

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Розповідаючи про загальну ситуацію з пасажиропотоком на кордоні, Демченко розповів, що зараз в середньому за добу кордон перетинають 75 тисяч осіб в обох напрямках – на виїзд з України і на в'їзд, з них 85% складають громадяни України.

"У вихідні середньодобовий перетин іноді може досягати і 90 тисяч, але ці показники значно менші, ніж у літній період. З тих пір ми відзначаємо поступове зниження пасажиропотоку, який влітку тримався в будні на рівні 90 тисяч осіб, у вихідні міг досягати і 120 тисяч", - зазначив глава ДПСУ.

Водночас він попередив, що на новорічно-різдвяний період прогнозується збільшення пасажиропотоку. Певного піку, як і в літній період, кількість перетинів кордону може досягти, але це не буде настільки довго, як влітку.

Також Демченко додав, що весь період воєнного стану понад 50% загального пасажиропотоку припадає на кордон з Польщею. На ділянках з іншими країнами завантаженість значно менше.

Блокада кордону з Польщею

Нагадаємо, раніше польські перевізники почали страйк на кордоні, вимагаючи повернути дозволи для українських колег. Блокувати пункти пропуску "Корчова-Краковець", "Гребенне - Рава-Руська" та "Дорогуськ-Ягодин" планують до кінця цього року. Зараз в чергах на території Польщі в напрямку України знаходиться близько трьох тисяч вантажних транспортних засобів.

В Україні створено штаб допомоги українським водіям, які виявилися заблокованими на кордоні з Польщею, щоб забезпечити людей їжею, питною водою, медикаментами та пальним.

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