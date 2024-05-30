У першому кварталі в нашу країну всього імпортували 86 590 легкових авто.

Три чверті всіх автомобілів, які було імпортовано до України, прийшлося на машини з традиційними двигунами внутрішнього згоряння. Про це з посиланням на дані Держмитслужби повідомляє "Укравтопром".

Загалом структура імпорту легковиків у першому кварталі виглядає таким чином:

бензинові – 52%;

дизельні – 23%;

електро – 18%;

гібридні – 7%.

Раніше повідомлялось, що у першому кварталі імпорт легкових авто коштував понад 1,1 млрд доларів, а загальна кількість імпортованих легковиків склала 86 590 одиниць.

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Найбільший постачальник легкових автомобілів за підсумками цього періоду – Німеччина: з цієї країни завезли понад 17 тис. авто. На другому місці знаходяться Сполучені Штати (14 517 од.), на третьому – КНР (9173 од.).

Також до десятки потрапили Японія, Корея, Словаччина, Франція, Мексика, Велика Британія та Чехія.

Автомобілі, яким віддавали перевагу у квітні

Раніше повідомлялось, що минулого місяця українці придбали понад 5,3 тис ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.

Якщо казати про цей сегмент, то найбільшим попитом користувались машини, обладнані бензиновими двигунами – їх частка дорівнювала 40%. Другими за популярністю виявились електричні авто, на третьому місці опинились дизельні. Водночас частіше всього нові легкові авто минулого місяця купували у Київській, Дніпропетровській, Львівській, Одеській областях та місті Києві. На ці ринки прийшлося майже 65% продажів нових легковиків.

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