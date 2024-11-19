Українці продовжують віддавати перевагу легковикам, які мають бензинові ДВЗ. Про це повідомляє портал УкрАвтопром.
У минулому місяці український автопарк поповнили 2,1 тисячі нових автомобілів з бензиновими ДВЗ – це на 19% менше, ніж у жовтні минулого року.
Зменшилась і частка бензинових автомобілів у загальних продажах нових легкових авто. Якщо у жовтні 2023-го вони охоплювали 45% ринку, то зараз цей показник становить лише 36%.
Лідером в цьому сегменті доволі передбачувано опинився Renault Duster. Також зберігається високий попит на японські авто.
ТОП-5 нових автомобілів з бензиновими двигунами:
- Renault Duster – 249 одиниць;
- Suzuki SX4 – 109;
- Mazda CX-5 – 108;
- Hyundai Tucson – 103;
- Kia Sportage – 94.
Якщо казати про імпортовані вживані легковики, то тут також займають лідерські позиції авто з бензиновими двигунами. За підсумками минулого місяця на них прийшлося 46% ринку.
ТОП-5 імпортованих вживаних авто з бензиновими двигунами:
- Volkswagen Golf – 661 одиниця;
- Renault Mégane – 326;
- Audi Q5 – 324;
- Škoda Octavia – 316;
- Volkswagen Tiguan – 309.
Який автомобіль обрати – поради фахівців
Нещодавно спеціалісти назвали найкращі автомобілі для кожної з вікових груп. Так, вони радять молоді звернути увагу на Honda Civic, у той час як пенсіонерам підійде Subaru Outback.
Нагадаємо також, що раніше експерти назвали 4 вживаних машини, які стануть найкращим вибором для людей похилого віку. Серед них такі моделі як Toyota Camry та Kia Telluride.