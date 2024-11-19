Лідером ринку серед нових бензинових машин у жовтні став Renault Duster.

Українці продовжують віддавати перевагу легковикам, які мають бензинові ДВЗ. Про це повідомляє портал УкрАвтопром.

У минулому місяці український автопарк поповнили 2,1 тисячі нових автомобілів з бензиновими ДВЗ – це на 19% менше, ніж у жовтні минулого року.

Зменшилась і частка бензинових автомобілів у загальних продажах нових легкових авто. Якщо у жовтні 2023-го вони охоплювали 45% ринку, то зараз цей показник становить лише 36%.

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Лідером в цьому сегменті доволі передбачувано опинився Renault Duster. Також зберігається високий попит на японські авто.

ТОП-5 нових автомобілів з бензиновими двигунами:

Renault Duster – 249 одиниць;

Suzuki SX4 – 109;

Mazda CX-5 – 108;

Hyundai Tucson – 103;

Kia Sportage – 94.

Якщо казати про імпортовані вживані легковики, то тут також займають лідерські позиції авто з бензиновими двигунами. За підсумками минулого місяця на них прийшлося 46% ринку.

ТОП-5 імпортованих вживаних авто з бензиновими двигунами:

Volkswagen Golf – 661 одиниця;

Renault Mégane – 326;

Audi Q5 – 324;

Škoda Octavia – 316;

Volkswagen Tiguan – 309.

Який автомобіль обрати – поради фахівців

Нещодавно спеціалісти назвали найкращі автомобілі для кожної з вікових груп. Так, вони радять молоді звернути увагу на Honda Civic, у той час як пенсіонерам підійде Subaru Outback.

Нагадаємо також, що раніше експерти назвали 4 вживаних машини, які стануть найкращим вибором для людей похилого віку. Серед них такі моделі як Toyota Camry та Kia Telluride.

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