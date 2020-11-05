Пілотні проекти з'являться у Херсонській та Дніпропетровській областях.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надаватиме Україні кредити на фінансування дорожньої інфраструктури на обласному рівні.

Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів з посиланням на заступника міністра фінансів Олександра Каву.

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"Одним з перспективних напрямків співпраці України з ЄБРР є кредити для фінансування дорожньої інфраструктури на обласному рівні. Радий, що робота, яка стартувала два роки тому, дає плоди: розпочато підготовку проектів у цій сфері та будуть створені необхідні законодавчі та нормативні умови для такої підтримки", - цитує Каву прес-служба Мінфіну.

Зазначається, що пілотні проекти з'являться вже наступного року в Херсонській та Дніпропетровській областях.

"Зокрема, ЄБРР надасть кредит у 25 млн євро на будівництво мостового переходу через залізницю для з'єднання двох районів міста Херсона, і 40 млн євро - на реконструкцію ділянок двох регіональних автомобільних доріг загальною протяжністю 95,3 км у Дніпропетровській області", - сказано в повідомленні.

ЄБРР в Україні

ЄБРР є найбільшим міжнародним фінансовим інвестором в Україні. З початку своєї діяльності в нашій країні в 1993 році банк виділив понад 14,54 млрд євро на понад 460 проектів.

Європейський банк реконструкції та розвитку у 2019 році інвестував понад 1,1 млрд євро в 51 проект в державному та приватному секторі України.

Прогноз ЄБРР щодо України

1 жовтня 2020 року Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) погіршив прогноз падіння економіки України у 2020 році до 5,5% з 4,5%, які він прогнозував у травні цього року.

У травні Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) прогнозував падіння ВВП України у 2020 році на 4,5% з подальшим зростанням у 2021 році на 5%.

Європейський банк реконструкції та розвитку поліпшив прогноз зростання внутрішнього валового продукту України у 2019 році до 3,3% з 2,5%, прогнозованих раніше.

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Автор: Богдан Слуцький