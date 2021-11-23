Пропозицію вже представили Європейському парламенту і Раді ЄС.

Європейська комісія запропонувала створити "чорний список" транспортних операторів і компаній, причетних до незаконного ввезення мігрантів до Білорусі.

Про це повідомляється у мікроблозі у Twitter президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

"Ми пропонуємо правила для складання чорного списку всіх засобів і видів транспорту, причетних до торгівлі людьми та незаконного ввезення мігрантів", - зазначила вона.

За її словами, цю пропозицію представили Європейському парламенту і Раді ЄС.

Також вона додала, що Євросоюз координує санкційну політику зі США, Канадою і Великою Британією.

Крім того, президент Єврокомісії розповіла про результати взаємодії ЄС з іншими країнами щодо припинення незаконної міграції.

"Кілька авіакомпаній припинили необґрунтовані подорожі до Білорусі. Ірак уже репатріював 432 громадян, які опинилися у складному становищі в Білорусі", - повідомила фон дер Ляєн.

Як повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у мікроблозі Twitter, Єврокомісія запропонувала новий тип "горизонтального санкційного режиму", спрямований проти транспортних операторів, які сприяють або беруть участь у незаконному ввезенні мігрантів.

"Звичайно, усі 27 країн-членів мають погодити, але чимало підтримують", - зазначив Йозвяк.

Міграційна криза на кордоні Білорусі та ЄС

Читайте такожУкраїна змінює стратегію облаштування кордонів - ШмигальЗ кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі.

Особливо напружена ситуація на польсько-білоруському кордоні спостерігається останніми тижнями – сотні мігрантів за допомогою білоруських силовиків щодня намагаються прорватися через польський кордон із Білорусі.

Україна у зв'язку із цією ситуацією посилила охорону кордону.

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Автор: Віталій Саєнко