В Київській області комендатську годину теж скоротять.

У зв'язку зі скороченням комендантської години в Києві метро теж змінює графік своєї роботи. З 26 березня метрополітен працюватиме на годину довше.

"Метро і наземний громадський транспорт з 26 березня змінять графік роботи відповідно до часу комендантської години - тобто, працюватимуть на годину довше", - повідомив мер Віталій Кличко.

Магазини, торговельні центри та ресторани також подовжать свою роботу. З урахуванням часу, аби їх працівники могли дістатися додому до початку комендантської години.

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В Київській області комендатську годину теж скоротять. Триватиме вона як і столиці - з 00:00 до 5:00 ранку щодоби.

Більшість обласних центрів України теж скоротили час дії комендантської години.

У Києві скорочують комендатську годину – докладніше

Попередньо, з 26 березня комендантська година у Києві буде скорочена до 00:00 до 5:00. В даний час режим обмежень на пересування по місту діє з 23:00 до 06:00. Метро працює з 06:00 до 22:00, а наземний транспорт – з 06:00 до 22:00.

Варто зазначити, що кияни ще минулого місяця закликали місцеву владу переглянути комендантську годину у столиці, оскільки для багатьох містян було проблематично діставатися додому з робіт.

Правила комендантської години – це важливо знати кожному

Під час комендантської години громадянам забороняється пересуватися містом та перебувати в інших громадських місцях.

У разі порушення режиму обмежень патруль має право затримати порушника, обшукати його самого та його будинок. Якщо порушник чинить опір, патруль має право застосувати фізичну силу або, у крайніх випадках, вогнепальну зброю.

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