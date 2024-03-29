Для запуску триватимуть організаційні та підготовчі роботи.

Уряд Словацької Республіки підтримав пропозицію запровадити пряме залізничне сполучення за маршрутом Київ – Кошице. Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

За інформацією Державної секретарки Міністерства транспорту Словацької Республіки Деніса Жілакова, маршрут слугуватиме, зокрема для того, щоб більше українців могли скористатися послугами міжнародного аеропорту в Кошице.

Зазначається, що з Києва поїзд доїжджатиме до станції Ганіська біля Кошице через прикордонний перехід Павлово – Матовске Войковце.

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Наразі до запуску маршруту триватимуть організаційні та підготовчі роботи. Встановлюється обладнання для прикордонного та митного контролю, змінюють платформу на станції "Ганіська" поблизу Кошице та підготовлюють автобусне сполучення до аеропорту та залізничного вокзалу Кошице. Також мають укласти договір на транспортні послуги зі Словацькою залізницею та знайти фінансування.

Міжнародні маршрути "Укрзалізниці"

З 18 березня 2024 року УЗ розпочала продаж квитків онлайн на поїзди сполученням "Україна – Австрія". Відтепер пасажирам доступна купівля квитків у сполученні "Київ – Відень" та "Чоп – Відень".

28 березня стало відомо, що українська залізниця та чеський приватний перевізник RegioJet разом здійснили свій перший рейс новим міжнародним маршрутом нічного сполучення "Прага – Чоп". Вартість квитків у середньому становить близько 1060 грн за сидяче місце або 1700 грн за спальне місце.

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